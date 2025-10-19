Dove vedere la F1 stasera in tv, GP USA 2025: orario gara, differita TV8, streaming

Il weekend Sprint di Austin culminerà stasera al COTA con il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, valevole come diciannovesimo e sestultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. La volata conclusiva per il titolo piloti entra definitivamente nel vivo dopo i vari episodi dell’ultimo mese e mezzo, che hanno rimesso clamorosamente in gioco anche Max Verstappen insieme alla coppia McLaren.

L’olandese della Red Bull sta disputando un fine settimana da urlo sul circuito texano, con il primo posto nella Sprint ed una preziosa pole position che gli consentirà di puntare alla vittoria nella gara lunga. Il quattro volte campione del mondo dovrà difendersi in partenza dalla vettura color papaya di Lando Norris, mentre il leader della generale Oscar Piastri sarà costretto a rimontare dalla sesta piazza in griglia. Tra i due piloti McLaren si sono inseriti in qualifica le Ferrari di Charles Leclerc (3°) e Lewis Hamilton (5°) oltre alla Mercedes di George Russell (4°).

Il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara di Austin in differita alle ore 22.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP USA F1 2025

Domenica 19 ottobre

Ore 21.00 Gara ad Austin (Texas) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Austin alle 22.30.