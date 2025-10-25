Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Messico 2025: orario qualifiche, differita TV8, streaming

Nella serata italiana di sabato 25 ottobre l’Autodromo Hermanos Rodríguez ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche per il Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una vibrante lotta per la pole position in altura sull’impegnativo circuito centramericano, con tanti possibili pretendenti almeno alle prime due file in griglia.

Chi ha destato la miglior impressione nelle libere del venerdì sul giro secco è stato sicuramente Max Verstappen con la Red Bull, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare che lo hanno rimesso incredibilmente in lizza per il titolo avendo accorciato le distanze da -104 a -40 rispetto al leader della generale Oscar Piastri, mentre l’altro pilota McLaren Lando Norris è secondo a -14 dal compagno di squadra australiano. Chance di prima fila anche per Ferrari e Mercedes.

Le qualifiche della F1 a Città del Messico verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali in chiaro ed in differita nella notte italiana tra sabato e domenica dalle ore 00.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP MESSICO F1 2025

Sabato 25 ottobre

Ore 19.30 Prove libere 3 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 23.00 Qualifiche a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1; qualifiche anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Città del Messico nella notte italiana tra sabato e domenica dalle 00.25.