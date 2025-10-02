Dove vedere la Europa League oggi in tv: orari partite 2 ottobre, programma, canali, streaming

Dopo aver archiviato i match di Champions League, per gli appassionati di calcio è già il momento di pensare alla seconda giornata della League Phase dell’Europa League 2025-2026: un giovedì spumeggiante è in arrivo, ricco di incontri.

Occhi puntati sui match delle 18.45, in particolare, per i tifosi italiani: con Roma e Bologna entrambe in casa, rispettivamente contro i francesi del Lille e i tedeschi del Friburgo, che sfideranno Pellegrini e soci all’Olimpico e Orsolini e compagni al Dall’Ara.

Come seguire i match in tv? Opzione Diretta Gol per i 4 match delle ore 18.45, e visione singola delle partite Roma-Lille e Bologna-Friburgo sui canali tv di Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Alle 21.00, poi, ancora da sfondo il canale Diretta Gol, oltre alla diretta di 4 partire, fra cui Feyenoord-Aston Villa che sarà visibile in chiaro su TV8 e in streaming anche su tv8.it.Di seguito l’elenco completo dei match in programma giovedì 2 ottobre 2025.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2025-2026

Giovedì 2 ottobre

18.45 Diretta Gol Europa League – Sky Sport Mix e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Roma-Lille – Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Bologna-Friburgo – Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Fenerbahçe-Nizza – Sky Sport Calcio e Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Celtic-Braga – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Feyenoord-Aston Villa – In chiaro su TV8 e tv8.it, oltre a Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Nottingham Forest-Midtjylland – Sky Sport Mix e Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Lione-Salisburgo – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Porto-Stella Rossa – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go