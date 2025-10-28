Dove vedere in tv Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Continua il percorso in Eurolega della Virtus Olidata Bologna. Dopo la grande vittoria contro la corazzata Panathinaikos, la squadra bolognese è pronta ora ad affrontare un nuovo insidioso turno nella massima competizione continentale. Le V-nere affronteranno infatti in trasferta lo Zalgiris Kaunas, nel match in programma oggi alle ore 19.00.

La Virtus è reduce, come detto, da un successo più che meritato contro il Panathinaikos, costruito grazie ad una prestazione di squadra perfetta. Ora i bianconeri volano in Lituania, per una trasferta tutt’altro che semplice. Servirà come sempre la migliore versione della squadra di Ivanovic per battere la resistenza dei lituani quarti in classifica.

Bologna si affida nuovamente a Carsen Edwards, il migliore per distacco nelle ultime gare. Occorrerà anche molta fisicità per superare Kaunas che, nell’ultima partita giocata in casa, è stata sconfitta dall’Olimpia Milano. La Virtus deve prestare attenzione all’estro di Francisco e all’esperienza di Maodo Lo, giocando di squadra e sfruttando le occasioni dall’arco.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Martedì 28 ottobre Settima Giornata

Ore 19.00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna

DOVE VEDERE ZALGIRIS KAUNAS-VIRTUS BOLOGNA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per gli abbonati

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport