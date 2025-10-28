Dove vedere in tv Vito Dell’Aquila, Mondiali taekwondo 2025: orari, programma, streaming

Giornata di vigilia a Wuxi per Vito Dell’Aquila, che entrerà in azione mercoledì 29 ottobre con l’obiettivo di giocarsi una medaglia nella categoria -58 kg ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo. Dopo l’argento di Simone Alessio, l’Italia si affida dunque alla sua seconda punta di diamante per provare a conquistare il secondo piazzamento sul podio della rassegna iridata.

A 24 anni Dell’Aquila ha già vinto tutto (vanta in bacheca un titolo olimpico, un oro mondiale e due affermazioni continentali) e va considerato uno dei big internazionali della -58 kg nonostante la grande delusione per l’infortunio che gli ha negato la possibilità di combattere fino in fondo ai Giochi di Parigi nel tentativo di bissare il magico trionfo a cinque cerchi di Tokyo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della categoria -58 kg uomini con Vito Dell’Aquila ai Mondiali di taekwondo. Tutti gli incontri saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org e sul canale Youtube di World Taekwondo fino ai quarti, con semifinali e finali su Olympic Channel; in diretta live testuale su OA Sport (dagli ottavi in poi).

CALENDARIO VITO DELL’AQUILA AI MONDIALI DI TAEKWONDO 2025

Mercoledì 29 ottobre

2.00 Preliminari -58 kg uomini

8.00 Ottavi e quarti di finale -58 kg uomini

11.00 Semifinali e finali -58 kg uomini

PROGRAMMA MONDIALI TAEKWONDO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org fino ai quarti, poi semifinali e finali su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport (dagli ottavi in poi).