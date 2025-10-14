Dove vedere in tv Virtus Bologna-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Dopo la vittoria contro il Real Madrid nella giornata di apertura, la Virtus Bologna ha subito le prime due sconfitte della sua Eurolega 2025-2026. La squadra bolognese è stata battuta in trasferta dal Valencia e dal Paris Basketball e cerca ora di risalire la classifica con un doppio impegno settimanale. La massima competizione europea propone ora una quarta giornata in cui le V-Nere affronteranno l’AS Monaco in match insidioso.

L’obiettivo sarà quello di ipotecare la seconda vittoria in Eurolega, per muovere nuovamente la classifica che ora vede la squadra bianconera al diciassettesimo posto. La vittoria in rimonta contro Udine in campionato ha dato fiducia alle V-Nere che dovranno riaffidarsi al talento di Carsen Edwards. Lo statunitense deve però ricevere l’appoggio giusto dai suoi compagni, Niang e Smailagic su tutti.

La Virtus sembra far fatica a trovare la giusta quadra in Europa ma il talento del roaster resta senza dubbio di livello. Valencia e Parigi sono state trasferte impegnative ma la sequenza di match difficili non è destinata a terminare. Mercoledì i bianconeri avranno di fronte l’AS Monaco, reduce dalla vittoria in casa sull’Olimpia Milano. La squadra monegasca è una delle più attrezzate e vanta giocatori del calibro di Mike James e Nikola Mirotic.

Partita quindi difficile ma non impossibile per le V-Nere, alla ricerca di un successo che può muovere la classifica. Il match tra Virtus Bologna e AS Monaco andrà in scena mercoledì 15 ottobre alle ore 20.30 al Paladozza. La diretta tv sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) ed in streaming su SkyGo, NOW Tv e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA EUROLEGA 2026

Quarta giornata Eurolega 2026 Mercoledì 15 ottobre

Ore 20.30 Virtus Bologna-AS Monaco (Paladozza, Bologna)

DOVE VEDERE VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport