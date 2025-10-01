Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Non si ferma l‘Eurolega di basket 2026 e, dopo una prima giornata già sorprendente, le squadre scenderanno nuovamente in campo questa settimana per nuove sfide . È il caso della Virtus Bologna che, dopo il grande successo nel match di apertura contro la corazzata del Real Madrid, avrà di fronte a se una nuova avversaria spagnola. Si tratta del Valencia, che affronterà oggi Lyon nel primo match della sua Eurolega.

L’incontro tra gli spagnoli e le V-nere verrà giocato venerdì 3 ottobre, in una delle tante settimane da doppio impegno che il torneo regala. Occasioni per la Virtus di salire già a quota due vittorie in due partite, dopo una prestazione formidabile contro il Madrid. I nuovi acquisti come Saliou Niang e Carsen Edwards dovranno trascinare la squadra bolognese alla vittoria in una trasferta non banale.

La palla a due tra Valencia e Virtus Bologna è fissata venerdì 3 ottobre alle ore 20.30 al Pavelló Municipal Font de San Lluís. La sfida verrà trasmessa su Sky Sport Basket (205) e sarà visibile solo agli abbonati. Lo streaming sarà quindi visibile su DAZN, SkyGo e Now Tv. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA EUROLEGA 2025-2026

Venerdì 3 ottobre 2025 Seconda giornata Eurolega

Ore 20.30 Valencia-Virtus Bologna

DOVE VEDERE VALENCIA-VIRTUS BOLOGNA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now Tv, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport