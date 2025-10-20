Dove vedere in tv Union SG-Inter, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Siamo pronti per vivere l’attesissima terza giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club entra sempre più nel vivo con altri 3 punti in palio di enorme importanza verso la qualificazione per il turno successivo. Anche se solamente a gennaio sapremo la classifica finale, ogni punto o vittoria potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Nel caso dell’Inter (reduce da due vittorie nelle prime due uscite) il programma prevede la trasferta in casa dei belgi del Royale Union Saint-Gilloise alle ore 21.00 di martedì 21 ottobre allo stadio Joseph Marien di Bruxelles.

I nerazzurri proveranno a vincere la terza partita su tre in questa prima fase della Champions League, sfruttando un calendario che ha posizionato tutti gli incontri più complicati nelle prossime uscite. Mettere 9 punti in cascina sarebbe il viatico ideale per affrontare in maniera più serena gli scontri diretti con le big per entrare nelle migliori otto che avanzeranno al turno successivo senza passare dagli spareggi.

Come seguire il match in tv? Il match tra Royale Union Saint e Gilloise-Inter sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025

Martedì 21 ottobre

Ore 21.00 Royale Union Saint-Gilloise-Inter

PROGRAMMA RU SAINT-GILLOISE-INTER: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport