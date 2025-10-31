Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Parigi 2025: orario semifinale, programma, streaming

Sabato 1° novembre, Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nelle semifinali del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor francese, l’azzurro e il teutonico si ritroveranno dopo essere stati protagonisti della finale dell’ATP500 di Vienna, che ha visto il successo del pusterese al termine di un confronto particolarmente lottato.

Sinner, convincente nel confronto nei quarti di finale con l’americano Ben Shelton, sarà chiamato a una nuova sfida contro Sasha, costretto a fare gli straordinari per piegare la resistenza del russo Daniil Medvedev. Una vittoria sofferta per Zverev, dovendo rimontare e ribaltare l’inerzia della partita.

La condizione fisica dei due sarà un aspetto determinante proprio perché la partita si giocherà tanto su questo fattore. Fondamentale per Sinner il rendimento del servizio, per comandare lo scambio e imprimere il proprio ritmo. Una maniera per non perdere troppe energie e avere una gestione del confronto ottimale, come quella odierna contro Shelton.

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per le semifinali del Masters1000 di Parigi, andrà in scena sabato 1° novembre (non prima delle ore 17.00), preceduta dal confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il kazako Alexander Bublik. La trasmissione televisiva del match sarà garantita da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-ZVEREV ATP PARIGI 2025

Sabato 1° novembre

Ore 14.30 Felix Auger-Aliassime vs Alexander Bublik

A seguire e non prima delle ore 17.00 Jannik Sinner vs Alexander Zverev

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV ATP PARIGI 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport