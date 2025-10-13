Sport in tv
Dove vedere in tv Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025: orario, programma, streaming
Mercoledì 15 ottobre inizierà il torneo di tennis d’esibizione denominato “Six Kings Slam”, che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita: nella prima giornata si giocheranno entrambi i quarti di finale, e l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dovrà affrontare l’ellenico Stefanos Tsitsipas.
Il match sarà il primo di giornata, ed andrà in scena a partire dalle ore 18.30 italiane: la sfida ovviamente non rientrerà tra i precedenti ufficiali disputati sul circuito maggiore, ma nei nove precedenti giocati in carriera l’ellenico è in vantaggio per 6-3 sull’azzurro. Il vincitore affronterà il serbo Novak Djokovic in semifinale.
La sfida tra Jannik Sinner ed il greco Stefanos Tsitsipas, così come tutte le restanti partite del torneo, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.
CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025
Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale
Dalle ore 18.30 italiane
Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) – Diretta streaming su Netflix
PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Netflix.
Diretta live testuale: OA Sport.