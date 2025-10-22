Dove vedere in tv Sinner-Cobolli, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner e Flavio Cobolli si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: dopo aver sconfitto rispettivamente il tedesco Daniel Altmaier e il ceco Tomas Machac, i due azzurri si incroceranno in un avvincente derby sul cemento della capitale austriaca. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre, sarà il quarto match a partire dalle ore 12.00 e non incomincerà prima delle ore 17.30.

Ad aprire il programma di giornata sul Campo Centrale sarà il confronto tra Matteo Berrettini e il britannico Cameron Norrie, poi spazio nell’ordine alla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il francese Corentin Moutet (non prima delle ore 13.30) e al testa a testa tra Matteo Arnaldi e il tedesco Alexander Zverev. Si affrontano il numero 2 e il numero 22 del ranking ATP, non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Cobolli, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito a ridosso dell’incontro.; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-COBOLLI, ATP VIENNA 2025

Giovedì 23 ottobre

Quarto match dalle ore 12.00 e non prima dalle ore 17.30 Jannik Sinner vs Flavio Cobolli

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Berrettini-Norrie, Medvedev-Moutet (non prima delle ore 13.30), Arnaldi-Zverev. Al termine, e non prima delle ore 17.30, toccherà a Sinner e Cobolli.

PROGRAMMA SINNER-COBOLLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’incontro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.