Dove vedere in tv Sinner-Bergs, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà il belga Zizou Bergs al secondo turno del Masters 1000 di Parigi. Dopo aver vinto il Six Kings Slam e il torneo ATP 500 di Vienna, il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo per incominciare la propria avventura sul cemento della capitale francese. L’esordio si preannuncia sulla carta agevole per il 24enne, che può tornare numero 1 del mondo: dovrà vincere l’evento che si disputa a La Defense di Nanterre e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz non si spinga oltre i quarti di finale.

L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il francese Arthur Rinderknech e il monegasco Valentin Vacherot (il derby tra cugini, freschi finalisti del Masters 1000 di Shanghai), poi a seguire toccherà al tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli e quindi ci sarà spazio per il nostro portacolori nel corso del pomeriggio.

Il numero 2 del mondo incrocerà il 26enne, numero 41 del ranking ATP, reduce dal successo ottenuto contro lo statunitense Alex Michelsen per 6-3, 2-6, 6-2. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro chi riuscirà ad avere la meglio nel testa a testa tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’argentino Francisco Cerundolo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati sul circuito maggiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Bergs, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-BERGS, ATP PARIGI

Mercoledì 29 ottobre

Terzo match dalle ore 11.00 Jannik Sinner vs Zizou Bergs

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Rinderknech-Vacherot, Ugo Carabelli-Zverev. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-BERGS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.