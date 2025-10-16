Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2025: orario finale, programma, streaming

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. La finale dei sogni adesso è (di nuovo) realtà anche in occasione del Six Kings Slam 2025, seconda edizione del faraonico torneo esibizione in corso di svolgimento sul veloce indoor della ANB Arena a Riad (in Arabia Saudita). Il vincitore della kermesse si aggiudicherà un montepremi da urlo, che ammonta a 6 milioni di dollari.

Il numero uno ed il numero due al mondo tornano dunque a sfidarsi, anche se in un incontro non ufficiale, per la prima volta dallo scorso 7 settembre quando lo spagnolo si impose abbastanza nettamente per 6-2 3-6 6-1 6-4 nella finale degli US Open. L’azzurro spera di prendersi una bella rivincita, nel tentativo di replicare il successo di un anno fa a Riad dopo aver sconfitto proprio il suo grande rivale iberico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Alcaraz, valevole come finalissima del Six Kings Slam 2025. L’ultimo atto del torneo esibizione a Riad non verrà trasmesso in tv, ma sarà disponibile in diretta streaming su Netflix e tramite diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ SIX KINGS SLAM 2025

Sabato 18 ottobre

Secondo match dalle ore 18.30* e non prima delle ore 20.30 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta streaming su Netflix

In precedenza, a partire dalle ore 18.30, si giocherà Djokovic-Fritz (finale per il terzo posto). Al termine, e non prima delle ore 20.30, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix.

Diretta Live testuale: OA Sport.