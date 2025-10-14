Dove vedere in tv Roma-Barcellona, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 15 ottobre (ore 21:00), la Roma affronterà il secondo impegno nella fase a girone unico nell’edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno allo Stadio “Tre Fontane” il Barcellona in un match molto complicato, ma di grande fascino per la storia del club spagnolo.

Dopo l’esordio altrettanto complesso contro il Real Madrid in Spagna, vista la vittoria nettissima del club spagnolo, le giallorosse saranno chiamate ad arginare in qualche modo l’incedere del Barça nella consapevolezza di dover affrontare una delle compagini migliori d’Europa specialmente dal punto di vista tecnico. L’approccio alla partita sarà fondamentale.

Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. Un unico raggruppamento da 18 squadre, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La partita tra Roma e Barcellona, valida per la seconda giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 21:00) allo Stadio Tre Fontane di Roma. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ROMA-BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 15 ottobre

Ore 21.00 Roma vs Barcellona allo Stadio “Tre Fontane” – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA ROMA-BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport