Dove vedere in tv Real Madrid-Roma, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 8 ottobre (ore 18:45), la Roma farà il proprio esordio nell’edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno all’Estadio Alfredo Di Stéfano il Real Madrid in una trasferta molto complicata, ma di grande fascino per la storia del club spagnolo.

Il sorteggio di Nyon ha riservato alle capitoline, oltre al confronto con il club iberico, le sfide contro il Barcellona, St. Poelten e Valerenga tra le mura amiche, mentre ci saranno impegni esterni contro il Chelsea e l’OH Leuven. Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile.

Un unico raggruppamento da 18 squadre, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La partita tra Real Madrid e Roma, valida per la prima giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 18:45) all’Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

REAL MADRID-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 8 ottobre

Ore 18:45 Real Madrid vs Roma all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA REAL MADRID-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport