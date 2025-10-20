Dove vedere in tv PSV Eindhoven-Napoli, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Il grande calcio continentale per club, archiviata la lunga sosta per le nazionali, è pronto a riprendere il centro della scena. La Champions League torna nuovamente in campo per disputare il terzo turno della League Phase. Nel programma dei match merita la giusta attenzione anche un confronto che potrebbe regalare spettacolo ed emozioni. Il Napoli, reduce dal prezioso successo interno con lo Sporting Lisbona, affronta in trasferta il PSV Eindhoven. La partita si giocherà al Philips Stadium , il fischio d’inizio è previsto martedì 21 ottobre alle ore 21:00.

Gli olandesi hanno raccolto un solo punto nelle prime due uscite in virtù della sconfitta interna incassata contro l’Union Saint-Gilloise e del pareggio agguantato sul difficile campo del Bayer Leverkusen. In campionato la formazione allenata da Peter Bosz ha superato 2-1 il Go Ahead Eagles ed è impegnata in duello punto a punto con il Feyenoord per la prima posizione.

I partenopei, reduci dal secondo ko in campionato, vogliono reagire alla brutta prestazione offerta sabato a Torino e inanellare il secondo risultato utile consecutivo per continuare a muovere la classifica e muovere un passo importante nella corsa verso uno dei posti che garantiscono la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

La partita tra PSV Eindhoven e Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, emittente di riferimento del grande calcio continentale. I canali prescelti sono Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 252 (252). Sarà possibile seguire il match in streaming su NOW e SkyGO, mentre OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

