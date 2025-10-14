Dove vedere in tv Primorac Kotor-Brescia, Champions League pallanuoto 2026: orario, programma, streaming

L’ingresso tra le migliori sedici del principale torneo continentale rappresenta certamente un risultato di notevole prestigio, ma deve costituire un punto di partenza nel percorso di una formazione che vanta enormi margini di crescita e vuole continuare a stupire: guadagnare l’ingresso tra le prime otto potrebbe rappresentare un risultato più che lusinghiero per una compagine al secondo anno del nuovo progetto tecnico. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone C dello Stage Group di Champions League l’AN Brescia affronta in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle 20:30, il Primorac Kotor.

Sandro Bovo è ripartito dalla sostanziale conferma del gruppo protagonista dello scorso anno: l’attaccante montenegrino Vlado Popadic e l’esperto mancino croato Ante Viskovic hanno sostituito i partenti Max Irving e Francesco Faraglia. Nella seconda giornata del campionato di serie A1 i lombardi hanno superato 16-14 il Circolo Nautico Posillipo alla Scandone.

Mercato a trazione italiana, quello condotto in estate dalla formazione montenegrina. Il Primorac, infatti, ha acquistato dal massimo campionato Stefan Vidovic, ultima stagione con la calottina dell’Olympic Roma, e Yusuke Inaba, bomber giapponese reduce dall’esperienza con il Circolo Canottieri Ortigia.

Il match tra Primorac Kotor e AN Brescia, incontro valido per la prima giornata del girone C dello Stage Group di Champions League, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Mix ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv.com.

CALENDARIO PRIMORAC-AN BRESCIA CHAMPIONS LEAGUE 2025

Mercoledì 15 ottobre – a Kotor

20:30 Primorac Kotor (Montenegro)-AN Brescia (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Mix

