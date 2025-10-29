Dove vedere in tv Perugia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Giovedì 30 ottobre (ore 20.30) si giocherà Perugia-Milano, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine torneranno in campo per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta domenica pomeriggio contro Macerata e provare ad aprire una serie di affermazioni in campionato dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, mentre le padrone di casa proveranno a firmare il colpaccio di lusso di fronte al proprio pubblico.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno occupano il quinto posto in classifica generale, a quattro punti di distacco dalle capolista Conegliano e Scandicci. Milano potrà fare leva sull’opposto Paola Egonu, sulle schiacciatrici Khalia Lanier ed Elena Pietrini, sulle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic sotto la regia di Francesca Bosio. A guidare Perugia, reduci dal successo al tie-break sul campo di Cuneo, saranno in particolar modo Beatrice Gardini, Elena Perinelli e Kashauna Williams.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Milano, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO PERUGIA-MILANO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 30 ottobre

Ore 20.30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA PERUGIA-MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.