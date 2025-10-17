Dove vedere in tv Paolini-Rybakina, WTA Ningbo 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà la kazaka Elena Rybakina nella semifinale del torneo WTA 500 di Ningbo. Dopo la netta vittoria all’esordio contro la russa Veronika Kudermetova e la splendida rimonta confezionata contro la svizzera Belinda Bencic, la tennista italiana se la dovrà vedere contro la rivale più temibile sul cemento della località cinese. Si tratterà, infatti, di un autentico scontro diretto per la qualificazione alle WTA Finals.

L’azzurra occupa il settimo posto nella Race davanti alla russa Mirra Andreeva, mentre la sua avversaria insegue in nona posizione: in caso di vittoria, Jasmine Paolini staccherà matematicamente il biglietti per il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo. Se dovesse perdere, invece, tutto verrebbe rimesso in discussione e sarà decisivo il WTA 500 di Tokyo previsto settimana prossima, anche se l’ammissione all’evento di Riad è davvero molto vicina.

La 29enne, numero 8 del mondo, affronterà la 26enne, numero 9 del ranking WTA. Jasmine Paolini conduce per 3-2 nei precedenti: nel 2024 vinse alle WTA Finals e nei quarti di finale del Roland Garros dopo aver perso ai quarti di Stoccarda, nel 2023 l’azzurra perse all’esordio agli Internazionali d’Italia e poi si rifece agli ottavi di finale a Cincinnati. L’appuntamento è per sabato 18 ottobre, secondo match dalle ore 07.00 e non prima delle ore 09.00: il programma sul Campo Centrale sarà aperto dalla semifinale di doppio Hsieh/Siniakova-Samsonova/Melichar-Martinez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Rybakina, semifinale del WTA 500 di Ningbo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis (gratis e in chiaro) e in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 206), per gli abbonati; diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-RYBAKINA, SEMIFINALE WTA 500 NINGBO

Sabato 18 ottobre

Secondo match dalle ore 07.00 e non prima delle ore 09.00 Jasmine Paolini vs Elena Rybakina

In precedenza, a partire dalle ore 07.00 sul Campo Centrale, si giocherà Hsieh/Siniakova-Samsonova/Melichar-Martinez. Al termine, e non prima delle ore 09.00, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-RYBAKINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.