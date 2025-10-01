Dove vedere in tv Paolini-Anisimova, WTA Pechino 2025: orario preciso, programma, streaming

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del WTA 1000 di Pechino, imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-5 contro la ceca Marie Bouzkova e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese. La numero 8 del mondo si è fatta largo del tabellone e al prossimo turno se la dovrà vedere con la quotatissima statunitense Amanda Anisimova, capace di superare la cinese Zhang e la ceca Muchova nelle ultime due uscite in terra asiatica.

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-ANISIMOVA (NON PRIMA DELLE 12.00)

La toscana, fresca di trionfo in Billie Jean King Cup, incrocerà la numero 4 del mondo, e sarà dunque chiamata a sovvertire il pronostico se vorrà meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra la statunitense Coco Gauff e la tedesca Eva Lys. C’è solo un solo precedente tra la 29enne e la 24enne americana, che si impose ai sedicesimi di finale del torneo di Parma nel 2021.

L’appuntamento è per giovedì 2 ottobre: sarà il terzo incontro a partire dalle ore 07.00 e non inizierà prima delle ore 12.00 italiane. Ad aprire il programma di giornata sul Capital Group Diamond sarà il doppio Kato/Stollar-Babos/Stefani, poi toccherà a Lys-Gauff (non prima delle ore 09.00). A seguire, e non prima di mezzogiorno, spazio a Paolini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Anisimova, quarto di finale del torneo WTA 1000 di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-ANISIMOVA, WTA PECHINO

Giovedì 2 ottobre

Terzo match dalle ore 07.00 e non prima delle ore 12.00 Jasmine Paolini vs Amanda Anisimova – Diretta tv su Sky Sport Max e Supertennis

In precedenza, a partire dalle ore 07.00 sul Capital Group Diamond, si giocheranno nell’ordine: Kato/Stollar-Babos/Stefani, Lys-Gauff (non prima delle ore 09.00). Al termine, e non prima delle ore 12.00, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-ANISIMOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.