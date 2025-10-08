Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano torna in campo domani giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 all’Unipol Forum di Assago per la terza giornata dell’Eurolega 2026 – primo impegno casalingo europeo di quest’anno – contro l’AS Monaco.

I meneghini hanno un bilancio di un successo ed una sconfitta nella prima settimana con già il doppio turno, con le due partite disputate a Belgrado (Serbia) sponda Stella Rossa (82-92) seguita da quella Partizan (80-78) dove si sono messi in mostra Shavon Shields e Marko Guduric oltre a Nico Mannion e il solito Zach LeDay. Ancora out Lorenzo Brown e Josh Nebo, con Milano sconfitta anche al debutto in campionato dalla Betram Derthona Tortona (71-74) dell’ex vice-allenatore Mario Fioretti.

Stesso record in Eurolega finora anche per l’AS Monaco guidato in panchina da Vassilis Spanoulis – anche CT della Grecia reduce dal bronzo ad EuroBasket 2025 – che dopo un ko all’esordio contro lo Zalgiris Kaunas (84-89) ha poi battuto nettamente Dubai per 103-91 nella seconda giornata. Sfida particolare per Nikola Mirotic che ritrova subito il suo recente passato, visto che il montenegrino di passaporto spagnolo ha salutato l’Olimpia in estate per trasferirsi nel Principato.

Palla a due che verrà alzata domani sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale per aggiornarvi costantemente sul match e non farvi perdere davvero nulla.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Giovedì 9 ottobre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-AS Monaco – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-AS MONACO EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV OA Sport

Diretta Live testuale: OA Sport