Dove vedere in tv Norvegia-Israele, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, canale, streaming

L’Italia occupa il secondo posto nella classifica del gruppo I nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. La nostra Nazionale ha perso la partita d’esordio contro la Norvegia e ha poi vinto le successive sfide contro Moldavia, Israele ed Estonia, assestandosi a quota 9 punti. Gli azzurri sono all’inseguimento della Norvegia, che svetta con 15 punti all’attivo (gli scandinavi conducono a punteggio pieno, hanno disputato un incontro in più).

Soltanto le prime classificate dei dodici gruppi si meriteranno il pass diretto per la rassegna iridata, mentre le seconde disputeranno un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi tre tagliandi per l’evento del prossimo anno. I ragazzi del CT Gennaro Gattuso torneranno in campo sabato 11 ottobre a Tallin per fronteggiare l’Estonia: servirà una netta vittoria per continuare a rimanere in corsa per il primato del raggruppamento.

Oltre a fare il proprio dovere in terra baltica, gli azzurri saranno direttamente interessati al risultato del confronto tra Norvegia e Israele, sperando che i mediorientali fermino la compagine scandinava: un eventuale pareggio, o meglio ancora una sconfitta nei rossoblù, rimetterebbe il destino del primo posto nelle mani dell’Italia, che si meriterebbe il ritorno ai Mondiali vincendo le successive tre partite, tra cui lo scontro diretto con Haaland e compagni.

Norvegia-Israele si giocherà sabato 11 ottobre (ore 18.00) all’Ullevaal Stadion di Oslo. L’Italia scenderà in campo alle ore 20.45 per affrontare l’Estonia, dunque conoscendo il risultato della capolista. Arriverà una gradito regalo oppure le speranze della nostra Nazionale si ridurranno ulteriormente? La partita tra Norvegia e Israele sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go e NOW, solo per gli abbonati.

CALENDARIO NORVEGIA-ISRAELE, QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO

Sabato 11 ottobre

Ore 18.00 Norvegia vs Israele – Diretta tv su Sky Sport Calcio

PROGRAMMA NORVEGIA-ISRAELE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.