Dove vedere in tv Milano-Macerata, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Domenica 26 ottobre (ore 17.00) si giocherà Milano-Macerata, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine torneranno in campo alla Opiquad Arena di Monza dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana e aver perso il big match di mercoledì sera contro Scandicci in campionato. La sesta forza del campionato incrocerà la decima classificata, le due compagini sono separate da un paio di punti in graduatoria alla vigilia di un incrocio importante per entrambe.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno già perso tre partite in Serie A1, mentre le marchigiane si sono rialzate battendo Perugia dopo aver infilato tre ko consecutivi. Milano potrà fare leva sull’opposto Paola Egonu, sulle schiacciatrici Khalia Lanier ed Elena Pietrini, sulle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic sotto la regia di Francesca Bosio. A guidare Macerata saranno in particolar modo Clara Decortes, Isidora Kockarevic e Suvi Katriina Kokkonen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Macerata, incontro valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MILANO-MACERATA, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 26 ottobre

Ore 17.00 Numia Vero Volley Milano vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA MILANO-MACERATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.