Dove vedere in tv le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 oggi: orari partite, programma, streaming

Oggi, sabato 11 ottobre, sono in programma otto incontri validi per i gironi europei di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. Riflettori puntati ovviamente in chiave azzurra sulle sfide del gruppo I, con la Norvegia che ospita Israele a Oslo (ore 18.00) e l’Italia di Gennaro Gattuso che fa visita all’Estonia in quel di Tallinn (ore 20.45).

Gli Azzurri sono obbligati a vincere per consolidare il secondo posto nel girone, sperando nel frattempo in un passo falso di Haaland e compagni contro l’insidiosa squadra israeliana per tornare pienamente in lizza anche per la prima posizione del raggruppamento senza dover contare sulla differenza reti (al momento il passivo è molto pesante rispetto alla Norvegia).

Tra gli altri incontri odierni spiccano su tutti Portogallo-Irlanda e Spagna-Georgia, con i lusitani e gli iberici che vincendo farebbero un importante passo avanti verso il primo posto nel rispettivo gruppo e di conseguenza verso il pass diretto per la Coppa del Mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle otto partite di oggi valevoli per le Qualificazioni della zona europea ai Mondiali di calcio. Estonia-Italia sarà visibile solo in diretta tv su Rai 1 ed in streaming su Rai Play (con diretta live testuale su OA Sport), mentre tutti gli altri match verranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport ed in streaming su Sky Go e NOW.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI OGGI

Sabato 11 ottobre

15.00 Lettonia-Andorra – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW

18.00 Norvegia-Israele – Diretta tv su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e NOW

18.00 Ungheria-Armenia – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW

20.45 Bulgaria-Turchia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); in streaming su Sky Go e NOW

20.45 Estonia-Italia – Diretta tv su Rai 1, in streaming su Rai Play

20.45 Portogallo-Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); in streaming su Sky Go e NOW

20.45 Serbia-Albania – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); in streaming su Sky Go e NOW

20.45 Spagna-Georgia – Diretta tv su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e NOW

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Estonia-Italia su Rai 1, le altre partite sui canali Sky Sport.

Diretta streaming: Estonia-Italia su Rai Play, le altre partite su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (Estonia-Italia).