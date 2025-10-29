Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari 29 ottobre, programma, canali, streaming

Oggi mercoledì 29 ottobre si giocano cinque partite valide per la terza giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena un big match imperdibile: Trento farà visita a Civitanova, sarà una rivincita dell’ultima finale scudetto vinta dai dolomitici. Alessandro Michieletto e compagni incroceranno la Lube guidata da Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo in un confronto di alta classifica.

I cucinieri sono reduci dal ko rimediato contro Perugia al tie-break e punteranno a rialzarsi, l’Itas si presenta all’appuntamento con due successi all’attivo e da capolista del torneo. L’altra leader Verona scenderà invece in campo domani contro Milano, mentre Perugia si trova a un punto dalla vetta e partirà con tutti i favori del pronostico nel match casalingo contro Padova, che Simone Giannelli e compagni non possono sbagliare.

Derby emiliano sempre rovente tra Piacenza e Modena in casa dei Lupi, scontro fondamentale in ottica salvezza tra Cisterna e Grottazzolina, Monza ospiterà Cuneo in un testa a testa che mette in palio punti importanti per i rispetti obiettivi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (mercoledì 29 ottobre) per quanto riguarda la Superlega: diretta tv su RaiSportHD per Civitanova-Trento, diretta streaming su DAZN per Perugia-Padova e Piacenza-Modena, tutti gli incontri saranno in diretta streaming su VBTV.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 ottobre

20.30 Cisterna Volley vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su VBTV

20.30 Sir Susa Scai Perugia vs Sonepar Padova – Diretta streaming su DAZN e VBTV

20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su DAZN e VBTV

20.30 Vero Volley Monza vs MA Acqua San Bernardo Cuneo – Diretta streaming su VBTV

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY OGGI: DOVE VEDERE LER PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Civitanova-Trento su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Civitanova-Trento su Rai Play, gratis; Perugia-Padova e Piacenza-Modena su DAZN, per gli abbonati; tutte le partite su VBTV, per gli abbonati.