Dove vedere in tv la Serie A di calcio: calendario partite 18-19 ottobre, orari, programma DAZN e Sky, streaming

Dopo due settimane di pausa, riservate alle gare delle nazionali per le qualificazioni verso i Mondiali 2026, la Serie A 2025-2026 di calcio è pronta a tornare mandando in scena la 7a giornata del girone d’andata.

Da sabato 18 ottobre a lunedì 20 ottobre: apertura con Lecce-Sassuolo, al Via del Mare alle ore 15.00, e chiusura con Cremonese-Udinese, allo Zini alle ore 20.45, nel mezzo tante sfide interessantissime come Roma-Inter (sabato 18 alle ore 20.45), Como-Juventus (domenica 19 ottobre alle ore 12.3o), Atalanta-Lazio (domenica 19 ottobre alle ore 18.00) e Milan-Fiorentina (domenica 19 ottobre alle ore 20.45).

Di seguito il programma completo della 7a giornata della Serie A 2025-2026 di calcio. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su DAZN, con Roma-Inter, Como-Juventus e Cremonese-Udinese visibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Di seguito il recap completo e le possibilità su come seguire le gare del massimo Campionato Italiano andando a comprendere anche i canali DAZN 1 e DAZN 2 del boquet di Sky Sport.

CALENDARIO SERIE A CALCIO

Sabato 18 ottobre

15.00 Zona Serie A – Diretta streaming su DAZN

15.00 Lecce-Sassuolo – Diretta streaming su DAZN e diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Pisa-Verona Diretta streaming su DAZN e diretta tv su DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.00 Torino-Napoli – Diretta streaming su DAZN e diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Roma-Inter – Diretta streaming su DAZN e diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

Domenica 19 ottobre

12.30 Como-Juventus – Diretta streaming su DAZN e diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie A – Diretta streaming su DAZN

15.00 Cagliari-Bologna – Diretta streaming su DAZN e diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Genoa-Parma – Diretta streaming su DAZN e diretta tv su DAZN 2 (canale 215 Sky)

18.00 Atalanta-Lazio – Diretta streaming su DAZN e diretta tv Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

20.45 Milan-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN e diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

Lunedì 20 ottobre

20.45 Cremonese-Udinese – Diretta streaming su DAZN e diretta tv Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go