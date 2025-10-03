Dove vedere in tv la Serie A di basket 2025-2026: tutti i canali coinvolti e la guida ai diritti

In questa nuova stagione di Serie A 2025-2026 è cambiato completamente il tipo di copertura che ci sarà a livello televisivo per il massimo campionato. L’assegnazione dei diritti tv è stata tema molto ricorrente nel corso dell’estate cestistica, e alla fine si è verificato un mix di vecchie conoscenze e novità assolute. Ma andiamo con ordine, perché il panorama è particolare.

IN CHIARO: CIELO

I diritti in chiaro sono stati acquisiti dal gruppo Sky, che ha deciso di utilizzare Cielo quale canale di trasmissione delle partite per tutti. Cielo ha già trasmesso la Supercoppa, irradierà una partita al mese della Serie A, poi manderà in onda una partita di quarti di finale per turno, una di semifinale per turno e l’intera serie scudetto. Inoltre, trasmetterà semifinali e finale di Coppa Italia.

IN PAY: SKY SPORT

Siamo al terzo ritorno di Sky Sport per la trasmissione del campionato italiano, dopo i periodi 2004-2011 (esclusiva assoluta) e 2015-2017 (con la Rai). Normalmente saranno i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205) quelli prescelti. Due le partite a settimana in onda più la già trasmessa Supercoppa, tutta la Coppa Italia, due partite a turno dei quarti di finale e tutte le serie di semifinale e finale scudetto. Lo streaming di Now offre gli stessi contenuti.

IN STREAMING: LBATV

La novità della stagione è rappresentata dall’ingresso di LBATV, l’emittente in streaming della LBA che per la prima volta utilizza in toto una propria struttura per trasmettere tutte le partite tra Serie A e Coppa Italia. L’abbonamento annuale costa 99 euro, quello mensile 15; c’è anche la formula annuale con pagamento mensile a 9,99 euro. In più, con la registrazione gratuita si ha accesso a una selezione di 15 gare in diretta.