Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming

La stagione è ormai arrivata agli sgoccioli, mancano solo le ultime corse e poi sarà tempo di bilanci. Gli appassionati però, nel frattempo, potranno ancora godersi un intenso weekend di emozioni con la disputa, a sole ventiquattro ore di distanza, di due gare che sono ormai caratteristiche del calendario internazionale: il Giro di Lombardia e la Parigi-Tours.

La storica corsa in linea francese, giunta all’edizione numero 119, parte da Chartres e si conclude a Tours dopo 211,6 chilometri. Le formazioni partecipanti, presenti dodici squadre World Tour, si sfidano per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Christophe Laporte, vincitore dello scorso anno davanti al ceco Mathias Vacek e al belga Jasper Philipsen.

Nel novero dei favoriti di una corsa aperta a mille soluzioni, anche per la tipologia di un tracciato che si adatta a corridori di caratteristiche diverse, rientrano i velocisti belgi Arnaud De Lie della Lotto e Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck, il neozelandese Corbin Strong della Israel-Premier Tech, il britannico Matthew Brennan e l’olandese Olav Kooij del Team Visma | Lease a Bike. In casa Italia proveranno a farsi valere Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team11 in caso di arrivo in volata, il duo della XDS Astana Team Alberto Bettiol-Davide Ballerini e Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team.

La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2, l’inizio del collegamento è previsto alle ore 15:30. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2, Discovery Plus, Dazn. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 12:00.

PROGRAMMA PARIGI-TOURS 2025

Domenica 12 ottobre Parigi-Tours 2025 Chartres-Tours (211,6 chilometri)

Orario di partenza: 12:10

Orario di arrivo stimato: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA PARIGI-TOURS 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:30 alle 17:50

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2, Discovery Plus, Dazn

Diretta live testuale: OA Sport