Dove vedere in tv la Maratona di Venezia 2025: orario, percorso, streaming

Domenica 26 ottobre si terrà la Maratona di Venezia 2025, una delle corse più prestigiose del panorama internazionale che si svolge sul suolo italiano. La kermesse veneziana si preannuncia come sempre interessante e suggestiva, con numeri in grande crescita come dimostra il nuovo record assoluto di iscritti tra i quali un 40% di stranieri.

Tra gli oltre 20mila partecipanti nelle tre gare previste (anche una 10 km ed una mezza maratona) sono attesi anche alcuni top runner provenienti principalmente dall’Africa. Nella 42,195 km sono stati annunciati al maschile l’ugandese Ben Chelimo Somikwo ed i keniani Kipsambu Kimakal e Moses Koech, mentre in campo femminile la vincitrice della passata edizione Birkutan Abera dovrà vedersela con diverse avversarie competitive come le keniane Ludwina Chepngetich, Janet Kiptoo e Mercy Kibor.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Venezia 2025. La competizione, prevista domenica mattina a partire dalle ore 9.40 circa, verrà trasmessa per intero in diretta tv su Rai Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play.

CALENDARIO MARATONA VENEZIA 2025

Domenica 26 ottobre

Ore 9.40 Maratona di Venezia, partenza – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA MARATONA VENEZIA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.