Dove vedere in tv la Coppa Agostoni 2025: orari, programma, streaming

La stagione del grande ciclismo internazionale corre veloce verso la conclusione. Il 2025 ha saputo riservare grandi emozioni e ha scritto pagine indelebili della storia di questo sport. In preparazione al Giro di Lombardia di sabato prossimo è il momento di una nuova serie di classiche sul territorio nazionale, appuntamenti che sono ormai una piacevole consuetudine nel calendario di ogni anno. Si corre domenica 5 ottobre la Coppa Agostoni 2025, primo atto del Trittico comprendente la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine.

La corsa in linea, giunta alla settantottesima edizione, prende il via da Lissone e si conclude nella medesima località dopo aver percorso 166,7 chilometri. Le squadre in gara si sfidano per decidere il nome di colui che succederà nell’albo d’oro allo svizzero Marc Hirschi, vincitore del 2024.

I corridori, dopo una ventina di chilometri, si immetteranno nel tradizionale circuito del Lissolo, lungo 28 chilometri, da ripetere per quattro volte: da affrontare ci sono le salite di Sirtori (1,5 km al 4,9%, con punte del 12%), Colle Brianza (3,8 km al 6%) e Lissolo (5,4 km al 4,3%, pendenza massima del 15%). Gli ultimi 36,4 chilometri di gara prevedono alcuni brevi saliscendi che potrebbero rimescolare le carte e offrire un trampolino di lancio per qualche attacco decisivo.

La contemporaneità con la prova in linea della categoria élite agli Europei non priva la gara di un campo di partecipazione di assoluto rispetto. La UAE Team Emirates-XRG è pronta a recitare, ancora una volta, il ruolo della protagonista con Isaac Del Toro nel ruolo di candidato principale per la vittoria finale. In casa Italia proveranno a mettersi in evidenza Simone Velasco della XDS Astana e Davide Piganzoli della Team Polti VisitMalta.

La corsa non sarà trasmessa in diretta tv. La Rai trasmetterà la sintesi differita alle ore 17:20 su Rai Sport + HD. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay Sport 2 a partire dalle ore 15:30. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA COPPA AGOSTONI 2025

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA COPPA AGOSTONI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport + HD dalle ore 17:20

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2 dalle 15:30 alle 17:15

Diretta live testuale: OA Sport