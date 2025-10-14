Dove vedere in tv la A1 di volley femminile: orari partite 15 ottobre, canali, streaming

Due giornate sono bastate per accendere la Serie A1 Tigotà femminile, che mercoledì 15 ottobre propone un terzo turno già carico di incroci ad alta tensione. In testa, Novara e Scandicci guidano la classifica a punteggio pieno e puntano a proseguire la loro corsa, ma alle spalle Conegliano, Chieri e Milano restano pienamente in scia. È un campionato che, come sempre, regala spettacolo e sorprese, con nuove protagoniste pronte a emergere: la potenza di Amber Igiede e Ekaterina Antropova, la regolarità di Haak, la crescita delle giovani italiane come Nervini, Eze, Giovannini e Manfredini. L’equilibrio generale lascia pensare che ogni campo potrà raccontare una storia diversa, in un torneo che si conferma tra i più competitivi d’Europa.

A inaugurare la giornata sarà il derby piemontese tra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (ore 19.15, Pala Igor Gorgonzola), match che vale il primato provvisorio. La squadra di Lorenzo Bernardi arriva da due vittorie convincenti, l’ultima con un’Igiede devastante al centro, mentre Chieri si presenta dopo il successo al tie-break su Milano, trascinata da Stella Nervini e dalle solite certezze di Gray e Németh. Si preannuncia un confronto spettacolare, tra la potenza novarese e la coralità chierese. Sfida dal sapore diverso quella tra Il Bisonte Firenze e Cbf Balducci Hr Macerata (ore 20.00, Pala Big Mat). Le toscane hanno conquistato a Vallefoglia la prima vittoria stagionale, con Knollema in versione MVP e Bukilic letale nei momenti decisivi. Per Macerata, reduce dal netto ko casalingo con Wash4green Monviso, servirà un passo avanti nella gestione dei fondamentali: la regia di Bonelli e i colpi di Decortes sono le chiavi per rimettere in moto la squadra.

All’E-Work Arena di Busto Arsizio (ore 20.30) la Uyba cerca il riscatto contro Bergamo. Le farfalle di Enrico Barbolini hanno mostrato sprazzi di buon gioco contro Novara, ma troppe disattenzioni hanno pesato sull’esito. Dall’altra parte, la formazione di Carlo Parisi arriva con entusiasmo dopo il 3-0 su San Giovanni, con Strubbe MVP e Cese Montalvo in grande evidenza. Si prevede un duello intenso tra due squadre che vogliono scalare la classifica. Al Pala Barton Energy di Perugia (ore 20.30) la Bartoccini-Mc Restauri ospita la sorprendente Wash4green Monviso Volley, una delle rivelazioni di questo avvio. Le piemontesi, guidate da Michele Marchiaro, hanno dominato a Macerata con una Malual in grande spolvero (18 punti, 58% in attacco) e possono contare anche sulla solidità di Davyskiba e Dodson. Le umbre puntano sulla spinta del pubblico e sull’esperienza di Gardini e Williams, in una gara che promette equilibrio e scambi lunghi. Altra partita di grande interesse quella tra Numia Vero Volley Milano e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (ore 20.30, Opiquad Arena). Le lombarde di Stefano Lavarini, dopo la sconfitta al tie-break di Chieri, vogliono ritrovare continuità: Egonu, Lanier e Danesi restano garanzie, ma servirà più lucidità nei finali. Le marchigiane di Andrea Pistola, battute da Firenze, hanno mostrato buoni segnali con Omoruyi e Ungureanu, ma dovranno alzare il livello in difesa e ricezione per contrastare la potenza offensiva di Milano.

Trasferta apparentemente proibitiva per l’Omag-Mt San Giovanni In Marignano, che a Cervia (ore 20.30) riceve la Prosecco Doc Imoco Conegliano. La squadra di Daniele Santarelli ha battuto Cuneo con una prova di forza firmata Isabelle Haak (20 punti, 62% in attacco) e con Zhu Ting in crescita. Le romagnole, ancora a secco di vittorie, cercano un colpo che avrebbe il sapore dell’impresa: servirà la miglior Ortolani e un muro più efficace per contenere la corazzata veneta. Chiude la giornata (ore 20.30, Palasport di Cuneo) la sfida tra Honda Cuneo Granda Volley e Savino Del Bene Scandicci, un match che oppone due mondi diversi: la forza fisica e la profondità toscana contro l’entusiasmo piemontese. La squadra di Marco Gaspari, trascinata da Antropova, Bosetti e Weitzel, è in piena forma dopo il 3-1 a Perugia. La Cuneo di Noemi Signorile, sconfitta da Conegliano ma in crescita, cercherà di sfruttare il fattore campo e il ritmo delle sue centrali. Le campionesse d’Europa partono favorite, ma la Granda non ha intenzione di recitare il ruolo della vittima designata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della terza giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Mercoledì 15 ottobre

Ore 19.15 Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Tv RaiSport HD. Diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.00 Il Bisonte Firenze vs CBF Balducci HR Macerata – Diretta streaming su VBTV e Dazn

Ore 20.30 Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Volley Bergamo 1991 – Diretta streaming su VBTV e Dazn

Ore 20.30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Wash4Green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Ore 20.30 Omag-MT San Giovanni in Marignano vs Prosecco DOC Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Honda Cuneo Granda Volley vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV