Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite 12 ottobre, programma, streaming

Dopo l’anticipo del sabato, la Serie A1 Tigotà femminile completa oggi la sua seconda giornata, già ricca di sfide dal peso specifico importante. Il turno inaugurale ha confermato il valore delle big: Milano, Novara, Scandicci e Chieri sono partite fortissimo, mentre Conegliano e Vallefoglia, pur vincendo al tie-break, hanno mostrato margini di crescita. Il campionato si annuncia quindi equilibrato e spettacolare, con numerosi confronti diretti già in programma.

Alle 16.00 il Palaverde di Villorba ospiterà il debutto casalingo della Prosecco DOC Imoco Conegliano contro la Honda Cuneo Granda Volley. Le campionesse d’Italia, reduci dal 3-2 di Busto Arsizio, cercano maggiore continuità. Haak ha già preso in mano la squadra (31 punti e titolo di MVP), ben supportata da Zhu Ting e Lubian. Pur con qualche imperfezione in ricezione, Conegliano resta il punto di riferimento tecnico del torneo, con un sistema offensivo tra i più efficaci d’Europa. Dall’altra parte, Cuneo arriva carica dopo il successo in rimonta su Macerata: Diop (29 punti) ha trascinato un gruppo compatto e dinamico, guidato dall’esperienza di Signorile in regia. Servirà però un’autentica impresa per fermare la potenza delle venete.

Sfida interessante anche al Pala Igor Gorgonzola, dove la Igor Gorgonzola Novara riceve la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio (ore 17.00). Le piemontesi hanno debuttato con un netto 3-0 a San Giovanni in Marignano, mostrando già solidità e intensità. Tolok e Herbots hanno guidato una prova autorevole, con Cambi in grande spolvero in regia. La squadra di Luca Cristofani, rinnovata in estate, appare già coesa e aggressiva. La Uyba, invece, cerca conferme dopo la prova coraggiosa con Conegliano: Obossa (28 punti) è stata incontenibile, ma servirà più continuità per reggere l’urto di una formazione in grande condizione. A Macerata, la Cbf Balducci Hr ospita la Wash4Green Monviso Volley Pinerolo in un confronto importante in chiave salvezza. Le marchigiane hanno sfiorato il colpaccio con Cuneo, trascinate da Kokkonen e Decortes, ma pagato qualche distrazione di troppo nei momenti decisivi. Pinerolo, invece, ha ben figurato contro Scandicci, sostenuta dalle accelerazioni di Davyskiba e Malual e da una ricezione solida. Sarà una sfida ad alta tensione, con in palio punti pesanti per la zona centrale della classifica.

Al Pala Megabox di Pesaro, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia affronta Il Bisonte Firenze (ore 17.00). Le padrone di casa, reduci dal 3-2 esterno su Perugia, puntano su Bici e Ungureanu, mentre Firenze deve reagire dopo il ko interno con Chieri. Per la squadra di Chiavegatti, che ha mostrato buone cose da Knollema e Villani, sarà fondamentale ritrovare equilibrio tra difesa e contrattacco. A Treviglio, la Volley Bergamo 1991 riceve l’Omag-MT San Giovanni in Marignano, entrambe a caccia dei primi punti. Le lombarde, sconfitte 3-0 da Milano, cercano riscatto con Cese Montalvo e Mlejnkova, mentre le romagnole di Bellano, battute da Novara, contano sull’entusiasmo delle giovani Piovesan e Ortolani. Il big match di giornata si gioca al PalaFenera di Chieri (ore 18.00): la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita la Numia Vero Volley Milano. Entrambe hanno impressionato all’esordio: le piemontesi hanno espugnato Firenze 3-1 grazie a una Gray ispirata e a un collettivo già rodato, mentre le lombarde hanno travolto Bergamo 3-0 con una Egonu dominante (22 punti) e un’intesa di squadra già di alto livello. Lo scontro promette spettacolo: Milano punta a confermare la propria forza offensiva, Chieri a ribadire la propria solidità tattica in quella che si preannuncia come una delle partite più attese del weekend.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 12 ottobre

Ore 16.00 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Ore 17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Ore 17.00 CBF Balducci HR Macerata vs Wash4Green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Volley Bergamo 1991 vs Omag-MT San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Tv RaiSport HD. Diretta streaming su Dazn, VBTV e Rai Play