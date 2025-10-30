Pallavolo
Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 30 ottobre, programma, canali, streaming
La sesta giornata di Serie A1 femminile si chiude questa sera con due sfide dal sapore diverso ma entrambe molto interessanti. Alle 20.00 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ospita la Vero Volley Milano, mentre alle 20.30 la CBF Balducci HR Macerata accoglie la Omag-MT San Giovanni in Marignano. Due match che promettono emozioni e punti pesanti per gli equilibri di classifica.
A Perugia l’entusiasmo è tornato dopo la splendida vittoria al tie-break di Cuneo, dove la squadra di coach Andrea Giovi ha mostrato carattere e solidità, rimontando più volte le piemontesi. Grande protagonista Beatrice Gardini, autrice di 19 punti e ormai leader tecnica della formazione umbra, ben supportata da Elena Perinelli, determinante nei momenti chiave. La Bartoccini ha ritrovato convinzione e punta a confermare il buon momento contro una big del campionato. Di fronte ci sarà però una Vero Volley Milano in grande ascesa, reduce dal 3-0 su Macerata e trascinata da una Paola Egonu in versione dominante (19 punti, 62% in attacco). Il tecnico Marco Gaspari potrà contare anche sulla solidità di Pietrini e Lanier, mentre a muro le lombarde hanno mostrato un’efficacia crescente. Sarà una gara di contrasti: da un lato l’entusiasmo di Perugia, dall’altro la potenza e l’organizzazione di una Milano decisa a restare nel gruppo di testa.
A Macerata, invece, andrà in scena uno scontro diretto per la salvezza. Le marchigiane, ferme a 5 punti, hanno bisogno di reagire dopo il ko di Milano e ritrovare continuità in attacco, dove solo Decortes è riuscita a mantenere percentuali accettabili. Coach Lionetti chiede più concretezza alle sue, consapevole che l’occasione contro San Giovanni è preziosa per muovere la classifica. Dall’altra parte del campo, la Omag-MT San Giovanni in Marignano cerca ancora la prima vittoria stagionale: la squadra di Enrico Bellano, ultima con zero punti, ha mostrato segnali di crescita nonostante lo 0-3 subito da Scandicci, soprattutto grazie a Bracchi e Piovesan, ma paga ancora inesperienza e troppi errori in serie. La sfida del Banca Macerata Forum mette dunque in palio più di tre punti: per Macerata rappresenta una possibile svolta stagionale, per San Giovanni un’occasione per rompere il ghiaccio e iniziare a costruire la risalita.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda parte della sesta giornata di serie A1 di volley femminile.
CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI
Giovedì 30 ottobre
Ore 20.00 Bartoccini-Fortinfissi Perugia vs Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV e DAZN
Ore 20.30 CBF Balducci HR Macerata vs Omag-MT San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV