Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2025-2026: la guida completa e quali partite saranno in chiaro

La Serie A1 di volley femminile incomincerà lunedì 6 ottobre: la settimana si aprirà con un’avvincente prima giornata, sette partite in programma nel corso della serata per iniziare con il botto la nuova stagione agonistica. Si ritornerà in campo dopo i Mondiali, vinti dall’Italia a Bangkok, e con le società desiderose di rimettersi in gioco in campionato per raggiungere i propri obiettivi. Ai nastri di partenza ci saranno 14 squadre, sono previste 26 giornate di regular season, le prime otto classificate accederanno ai quarti di finale dei playoff scudetto.

Conegliano si presenterà ai nastri di partenza per difendere lo scudetti. Le Campionesse d’Italia, guidate da coach Daniele Santarelli, se la dovranno vedere ancora una volta con Milano (rivista per buona parte, ma sono rimaste Paola Egonu e Anna Danesi) e con Scandicci (sempre trainata da Ekaterina Antropova), senza sottovalutare la voglia di rivalsa di una pimpante Novara. Questo per quanto concerne la parte sportiva, ma dove si vedranno in tv e streaming le partite della Serie A1 2025-2026 di volley femminile?

Per ogni giornata una partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (solitamente su RaiSportHD il sabato sera, ma ci saranno delle eccezioni che verranno comunicate di volta in volta) e altri due incontri potranno essere seguiti in diretta streaming su DAZN (solitamente la domenica pomeriggio, mi ci saranno eccezioni). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV, la piattaforma di Volleyball World che ormai da un paio di stagioni rende disponibile la fruizione dei grandi eventi pallavolistici.

La proposta della Rai è gratis e in chiaro, mentre quelle di DAZN e VBTV sono riservate agli abbonati. Di seguito il quadro dettagliato su come vedere in tv e streaming le partite della Serie A1 2025-2026, il massimo campionato italiano di volley femminile.

DOVE VEDERE LA SERIE A DI VOLLEY FEMMINILE IN TV E STREAMING

Canali Rai: una partita per giornata in tv (solitamente su RaiSportHD il sabato sera, ma ci saranno delle eccezioni che verranno comunicate di volta in volta).

DAZN: due partite per giornata in streaming (solitamente la domenica pomeriggio, mi ci saranno eccezioni).

VBTV: tutte le partite in streaming.