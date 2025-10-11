Calcio
Dove vedere in tv Juventus-Como oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming
La Vecchia Signora non può sbagliare. Oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 15:00 si gioca Juventus-Como, match valido per la seconda giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Impegno fondamentale per le ragazze di Massimiliano Canzi, chiamate a muovere in modo più netto la classifica dopo il mezzo passo falso della gara inaugurale.
Ricordiamo infatti che le bianconere sono state frenate bruscamente da un gagliardo Sassuolo, abile a trovare un preziosissimo pareggio. Tuttavia le Campionesse d’Italia hanno aumentato vistosamente i giri in occasione del primo turno di Champions, battendo il Benfica in rimonta per 3-2.
Ma sarà tutto fuorché semplice, anche per le comasche dovranno in qualche modo riscattarsi dopo aver ceduto il passo alla Lazio nella prima sfida. Ricordiamo che lo scorso anno la compagine lombarda si è rivelata grande sorpresa della stagione: come minimo, il team di Stefano Sottili vorrà ripetere le ottime prestazioni viste in tempi recenti.
La partita tra Juventus e Como, valida per la seconda giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile, andrà in scena oggi (ore 15:00) allo Stadio La Marmora Pozzo di Biella. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da DAZN.
JUVENTUS-COMO SERIE A CALCIO FEMMINILE
Sabato 11 ottobre
Ore 15:00 Juventus vs Como allo Stadio La Marmora Pozzo di Biella – Diretta streaming su DAZN
PROGRAMMA JUVENTUS-COMO SERIE A CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: DAZN