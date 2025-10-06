Dove vedere in tv Juventus-Benfica, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Domani, martedì 7 ottobre (ore 18:45), la Juventus farà il proprio esordio nell’edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le bianconere affronteranno all’Allianz Stadium di Torino il Benfica e l’obiettivo sarà quello di ottenere i tre punti e sfruttare il vantaggio offerto dal fattore campo.

Il sorteggio di Nyon ha riservato alle campionesse d’Italia, oltre al confronto club portoghese, gli incroci con Lione, Manchester United tra le mura amiche e il Bayern Monaco, il St. Polten e l’Atletico Madrid in trasferta. Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile.

Un unico raggruppamento da 18 squadre, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La partita tra Juventus e Benfica, valida per la prima giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 18:45) all’Allianz Stadium di Torino. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 7 ottobre

Ore 18:45 Juventus vs Benfica all’Allianz Stadium di Torino – Diretta streaming su Disney+.

