Dove vedere in tv Italia-Cuba oggi, Mondiali calcio U20 2025: orario, programma, streaming

Appuntamento fissato a quest’oggi, mercoledì 1° ottobre (ore 22.00 italiane), allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso (Cile). Sul rettangolo verde sudamericano, la Nazionale italiana U20 di calcio affronterà il secondo incontro del Gruppo D dei Mondiali 2025 di categoria. Gli azzurrini giocheranno con Cuba.

La squadra allenata da Carmine Nunziata ha iniziato bene il proprio cammino in terra cilena. Esordio non semplice contro l’Australia, campione d’Asia. Una partita vinta 1-0, grazie all’iniziativa di Mattia Mosconi che, incuneandosi in area e dribblando il portiere avversario, si è guadagnato il calcio di rigore. Tiro dal dischetto trasformato poi dal capitano Mattia Mannini.

Si andrà in cerca di una replica per continuare nel percorso in questa rassegna iridata e voler dare un seguito ai sogni di gloria. Una competizione che per questi calciatori può essere una vetrina importante per farsi conoscere al grande pubblico e anche dimostrare ai club di appartenenza il proprio valore in prospettiva. Un aspetto che in Italia, per tutta una serie di ragioni, si fa fatica a realizzare.

La partita tra Italia e Cuba, secondo incontro del Gruppo D dei Mondiali U20 2025 di calcio, andrà in scena quest’oggi sul campo da gioco dello stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso (Cile). L’inizio dell’incontro è previsto alle ore 22.00 italiane. La trasmissione televisiva del match sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

