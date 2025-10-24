Dove vedere in tv Italia-Brasile stasera, Mondiali calcio femminile U17: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà il Brasile nella terza partita della fase a gironi dei Mondiali Under 17 di calcio femminile. Dopo le brillanti vittorie ottenute contro Costa Rica e Marocco durante l’ultima settimana, le azzurre saranno impegnate in una grande classica: le nostre portacolori (classi 2008 e 2009) scenderanno in campo a Rabat (Marocco) nella serata odierna (venerdì 24 ottobre, ore 21.00).

Benedetta Bedini e compagne hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale e puntano a guadagnare il primo posto nel girone, in modo da meritarsi un incrocio sulla carta più abbordabile in occasione del primo turno della fase a eliminazione diretta (sarà la terza classificata di un altro raggruppamento). Per raggiungere l’obiettivo basterà un pareggio, sufficiente per lasciare alle spalle le verdeoro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, match valido per la fase a gironi dei Mondiali Under 17 di calcio femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play Sport 1. Gli orari sono italiani (in Marocco sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE OGGI, MONDIALI CALCIO FEMMINILE U17

Venerdì 25 ottobre

Ore 21.00 Italia vs Brasile – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis.