Dove vedere in tv Italia-Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streaming

Proseguono gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella quarta giornata, la penultima del girone d’andata, tornerà in campo l’Italia, ancora a punteggio pieno, che sfiderà l’Armenia, fanalino di coda in classifica ed ancora ferma al palo.

L’incontro andrà in scena martedì 14 ottobre alle ore 18.15 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona: gli azzurrini proseguono nel duello a distanza con la Polonia, a sua volta a punteggio pieno come gli azzurrini, con i polacchi che saranno impegnati in Svezia.

Il match tra l’Italia e l’Armenia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027

Martedì 14 ottobre

Ore 18.15: Italia-Armenia – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.