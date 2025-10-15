Dove vedere in tv il Six Kings Slam 2025 oggi: orari 15 ottobre, programma, ordine di gioco, streaming

È tutto pronto per dare il via all’attesissima seconda edizione del torneo Six King Slam, prestigiosa esibizione che, a Riad, mette faccia a faccia sei grandi protagonisti del circuito maggiore. Si parte oggi con i quarti di finale, si prosegue domani con le semifinali e si chiude con le finali di sabato.

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo il ritiro per crampi nel terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai. Il numero due del mondo, detentore del titolo dopo il successo dello scorso anno, affronta il greco Stefanos Tsitsipas, invitato dagli organizzatori per prendere il posto dell’infortunato Jack Draper. L’ellenico conduce 6-3 nel bilancio dei precedenti, ma l’azzurro ha vinto due degli ultimi tre incroci e sembra partire in netto vantaggio rispetto a un rivale reduce da una stagione ampiamente insufficiente. Chi vince stacca il pass per la semifinale contro Novak Djokovic.

In apertura di programma Taylor Fritz e Alexander Zverev si contenderanno il diritto di sfidare in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz. Lo statunitense conduce 9-5 nei confronti del tedesco e ha vinto nelle ultime sei occasioni in cui si sono incrociati. Fritz è reduce dalla finale di Tokyo, il numero tre del mondo sembra invece attraversare una profonda crisi di risultati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata del Six Kings Slam. L’edizione 2025 della manifestazione, diversamente da quanto successo nel 2024, sarà trasmessa in streaming da Netflix. Gli organizzatori hanno scelto una strada innovativa per promuovere l’evento in maniera planetaria, viste le intenzioni di mettersi sempre più in vetrina nel mondo dello sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match di Sinner.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Riad, Ore 18.30 italiane

Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA) – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) – Diretta streaming su Netflix

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Netflix

Diretta live testuale: OA Sport per il match di Sinner