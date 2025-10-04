Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kato/Stollar, WTA Pechino 2025: orario finale, programma in chiaro, streaming

La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino andrà in scena domani, domenica 5 ottobre, quando le azzurre, accreditate della seconda testa di serie, affronteranno la nipponica Miyu Kato e la magiara Fanny Stollár.

Il match sarà il primo di giornata a partire dalle ore 10.30 italiane e si disputerà sul Capital Group Diamond: la giapponese e l’ungherese sono al primo torneo stagionale insieme, e per questo motivo, è ovvio che non ci siano precedenti nel 2025.

La sfida tra Errani/Paolini e Kato/Stollar sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO WTA PECHINO 2025

Domenica 5 ottobre – Capital Group Diamond

Dalle ore 10.30 italiane: Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) – Miyu Kato/Fanny Stollár (Giappone/Ungheria) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA WTA PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.