Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, ATP Shanghai 2025: orario semifinale, canale, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la taiwanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo nella giornata di sabato 4 ottobre, alle ore 07.00 italiane, con il chiaro intento di accedere all’atto conclusivo sul cemento della capitale cinese, da disputare contro la vincente di Hon/Muchova e Kato-Stollar.

Le azzurre avevano vinto agevolmente le prime due partite di questo torneo, a cui si erano presentate dopo aver alzato al cielo la Billie Jean King Cup, e hanno poi beneficiato del ritiro di Rakhimova/Siegemund alla vigilia dei quarti di finale. Le teste di serie numero 2 del seeding incroceranno le numero 4, reduci dalle affermazioni al super tie-break contro Chan/Xinyu e Aoyama/Bucsa e contro Mihalikova/Nicholls in due set.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, semifinale di doppio del torneo WTA 1000 di Pechino. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-HSIEH/OSTAPENKO, WTA PECHINO

Sabato 4 ottobre

Ore 07.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko – Diretta tv su Sky Sport Max e Supertennis

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-HSIEH/OSTAPENKO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.