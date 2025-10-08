Dove vedere in tv Errani/Paolini-Andreescu/Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini esordiranno direttamente agli ottavi di finale nel torneo di doppio al WTA 1000 di Wuhan: dopo aver vinto il WTA 1000 di Shanghai, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 andranno a caccia di una nuova gioia sul cemento cinese. Le numero 1 della Race hanno goduto di un bye al primo turno e se la dovranno vedere con la coppia composta dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yue Yuan, che al debutto hanno avuto la meglio sulle padrone di casa Tang/Wang per 7-6(4), 3-6, 10-7.

L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre, sarà il quinto incontro a partire dalle ore 05.00 sul Court 1. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la statunitense Iva Jovic e la ceca Katerina Siniakova, poi toccherà all’ottavo di finale tra la tedesca Laura Siegemund e la polacca Magdalena Frech (non prima delle ore 06.00). Non prima delle ore 08.30, e con possibile cambio di campo, Jasmine Paolini dovrà giocare il proprio match di singolare contro la danese Clara Tauson.

Il quarto match, dopo un riposo ragionevole (il cosiddetto “suitable rest”), sarà il doppio tra Andreeva/Shnaider e Siegemund/Stollar. A seguire, e anche in questo caso considerando il riposo regolamentare tra due partite giocate nella stessa giornata, toccherà alle nostre portacolori. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare già venerdì 10 ottobre contro chi la spunterà nella sfida tra Aoyama/Bucsa e Danilina/Krunic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Andreescu/Yuan, ottavo di finale di doppio del torneo WTA 1000 di Wuhan. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) per gli abbonati, la rete esatta verrà definita in prossimità della partita; in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-ANDREESCU/YUAN, WTA PECHINO

Giovedì 9 ottobre

Quinto match dalle ore 05.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Bianca Andreescu/Yue Yuan – Diretta tv su Supertennis; Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Court 1, si giocheranno nell’ordine: Jovic-Siniakova, Siegemund-Frech (non prima delle ore 06.00), Paolini-Tauson (non prima delle ore 08.30, con possibilità di cambio campo), Andreeva/Shnaider-Siegemund/Stollar (dopo “suitable rest” per impegno precedente di Siegemund). Al termine, e dopo “suitable rest” (per impegno precedente di Paolini), toccherà alle azzurre.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-ANDREESCU/YUAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati. Il canale dettagliato di Sky verrà definito in prossimità dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.