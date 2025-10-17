Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, ATP Stoccolma 2025: orario semifinale, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vogliono avvicinarsi ulteriormente alla seconda qualificazione consecutiva per le ATP Finals di doppio e tornano in campo nella giornata di sabato 18 ottobre (primo match sul centrale alle ore 12.00) contro l’austriaco Alexander Erler e lo statunitense Robert Galloway in occasione della prima semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma 2025.

La coppia azzurra occupa il settimo posto nella Race di specialità ed è quindi in una buona posizione nella volata conclusiva verso Torino, anche se il margine di sicurezza nei confronti della nona piazza (i primi degli esclusi) ammonta a 590 punti quando mancano ancora nelle prossime settimane un ATP 500 e soprattutto il Master 1000 di Parigi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, valevole come semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-ERLER/GALLOWAY STOCCOLMA 2025

Sabato 18 ottobre

Centre Court – Inizio alle ore 12.00 italiane

Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Alexander Erler/Robert Galloway

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto esatto da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.