Dove vedere in tv Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 16 ottobre (ore 21:00), la Juventus affronterà il secondo impegno della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Le bianconere sfideranno all’FC Bayern Campus il Bayern Monaco e l’obiettivo sarà quello di ottenere i tre punti e replicare quanto fatto nel primo match contro il Benfica.

Un inizio di stagione un po’ complicato in Serie A. Dopo aver conquistato il primo titolo della stagione (“Serie A Women’s Cup”), le bianconere nelle prime giornate di campionato hanno faticato più del previsto e il risultato negativo contro il Como ne è una chiara dimostrazione. Vedremo se l’aria europea farà bene alle campionesse d’Italia.

Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. Un unico raggruppamento da 18 squadre, in cui le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La partita tra Bayern Monaco e Juventus, valida per la prima giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 21:00) all’FC Bayern Campus di Monaco. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BAYERN MONACO-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Giovedì 16 ottobre

Ore 21:00 Bayern Monaco vs Juventus all’FC Bayern Campus – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport