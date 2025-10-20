Dove vedere in tv Atalanta-Slavia Praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Con il ritorno della Champions League 2025-2026, anche l’Atalanta è pronta a risalire sul massimo palcoscenico continentale per giocarsi le sue chance nella terza giornata della “Fase Campionato” del cammino europeo.

La “Dea” di Ivan Juric al New Balance Stadium di Bergamo se la vedrà contro i cechi dello Slavia Praga partendo, almeno sulla carta, con la condizione di favorita. Finora si qui De Roon e soci hanno raccolto 3 punti, mentre gli ospiti arrivano a questa sfida con 1 solo punto raccolto.

Come seguire il match in tv? Il match tra Atalanta e Slavia Praga sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025

Mercoledì 22 ottobre

Ore 21.00 Atalanta-Slavia Praga

PROGRAMMA ATALANTA-SLAVIA PRAGA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport