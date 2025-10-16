Dove vedere in tv ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Dopo la brillante vittoria con il Monaco di ieri sera, la Virtus Bologna è già proiettata al suo quinto impegno in Eurolega. Per la squadra di Ivanovic ci sarà la seconda trasferta stagionale in terra francese, visto che farà visita all’Asvel Villeurbanne in un match già importante per una Bologna che vuole sognare in campo europeo.

Contro il Monaco i protagonisti sono stati Carsen Edwards e Saliou Niang, che hanno guidato la Virtus alla vittoria in un match che si era complicato nel finale, con James e compagni che hanno anche avuto il tiro del pareggio. Due vittorie finora in stagione per Bologna, che invece fuori casa ha perso sia con il Valencia sia con il Paris.

L’Asvel Villeurbanne ha raccolto solo una vittoria finora, quella casalinga contro il Baskonia. La squadra francese ha perso nell’ultimo turno in volata contro il Valencia e ha dato filo da torcere alla prima al Panathinaikos in casa dei greci. Brutto, invece, il ko in terra spagnola contro il Real Madrid.

Il match Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna, valevole per la quinta giornata dell’Eurolega 2025-2026, si giocherà alle ore 20.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in diretta streaming su SkyGo, NOW TV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

