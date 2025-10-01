Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 1° ottobre, programma, streaming, azzurri in gara

Dopo i Mondiali, il calendario internazionale propone ora l’appuntamento degli Europei di ciclismo 2025, quest’anno in scena in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche. L’appuntamento continentale si aprirà oggi 1° ottobre con le prove a cronometro e si concluderà domenica 5 con la classica prova in linea uomini Elite.

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14.20

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15.45

Il grande programma della prima giornata propone, come detto, le prove a cronometro individuali di tutte le categorie, a partire da quella Junior donne che aprirà la giornata. Poi sarà la volta della gara Junior uomini, seguita successivamente da dalle prove Under 23 femminili e maschili. Grande finale a Loriol-Étoile con le cronometro Elite donne e uomini.

Tante gare e tante medaglie in palio, con la sfida tra gli uomini che ruba la scena. Filippo Ganna, grande assente ai Mondiali, sfida Remco Evenepoel, campione iridato, in un percorso di 24 chilometri che sarà deciso nel finale da uno strappo di 1,1 chilometri al 5,2% di pendenza media. L’azzurro sogna una medaglia per risollevare una stagione non perfetta ma il belga darà il tutto per tutto per il bis dopo l’oro Mondiale.

La cronometro Elite donne e uomini sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD. Mentre lo streaming sarà offerto da RaiPlay, DAZN e Discovery Plus. Inoltre OA Sport offrirà la diretta live testuale delle prove.

PROGRAMMA EUROPEI DI CICLISMO 2025 OGGI

Mercoledì 1 ottobre Cronometro Individuali

09.30 Donne Junior 12,2 km Allex-Étoile

10.45 Uomini Junior 24 km Loriol-Étoile

12.00 Donne U23 24 km Loriol-Étoile

12.45 Uomini U23 24 km Loriol-Étoile

14.20 Donne élite 24 km Loriol-Étoile

15.45 Uomini élite 24 km Loriol-Étoile

ITALIANI IN GARA

Donne Junior 12,2 km Allex-Étoile – Maria ACUTI, Elena DE LAURENTIIS

Uomini Junior 24 km Loriol-Étoile – Davide FRIGO, Riccardo COLOMBO

Donne U23 24 km Loriol-Étoile – Francesca PELLEGRINI, Federica VENTURELLI

Uomini U23 24 km Loriol-Étoile – Nicolas MILESI, Davide DONATI

Donne élite 24 km Loriol-Étoile – Vittoria GUAZZINI

Uomini élite 24 km Loriol-Étoile – Filippo GANNA, Lorenzo MILESI

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo cronometro elite donne e uomini)

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport