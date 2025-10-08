Dove passa il Giro di Lombardia 2025? Tutti i paesi, le province e le località attraversate: gli orari

Il Giro di Lombardia si correrà sabato 11 ottobre, l’ultima Classica Monumento della stagione partirà da Como e si concluderà a Bergamo dopo 241 chilometri. Il percorso si preannuncia decisamente impegnativo, con oltre quattromila metri di dislivello e una serie di salite che faranno la selezione. Nelle fasi iniziali verrà scalato il Ghisallo, il simbolo del Lombardia: in cima è posto il santuario dedicato alla Madonna protettrice dei ciclisti e si trova il Museo del Ciclismo, ma chiaramente in questa occasione non farà selezione.

Si resterà tra le province di Como e Lecco per i primi ottanta chilometri, poi si passerà nella provincia di Bergamo e verranno proposte cinque ascese in questo ordine: Roncola Alta (9,4 km al 6,6% di pendenza media), Berbenno (6,8 km al 4,6%), Passo della Crocetta (11 km al 6,2%) e Zambla Alta (9,5 al 3,5%, ma gli ultimi 2500 metri al 7%), Passo di Ganda (9,2 km al 7,3%). Dallo scollinamento mancheranno 32 chilometri al traguardo: sedici in discesa e dodici pianeggianti, per poi andare a prendere lo strappo di Città Alta, dove si potrebbe fare la selezione decisiva, visto che mancheranno quattro chilometri all’arrivo.

Lo sloveno Tadej Pogacar si presenterà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del quinto sigillo consecutivo, impresa mai riuscita nella storia del ciclismo. L’alfiere della UAE Emirates indosserà la maglia iridata di Campione del Mondo, proprio come lo scorso anno, ed è reduce anche dai trionfi agli Europei e alle Tre Valli Varesine. Chi proverà a fermarlo nell’ultimo grande evento di questa annata agonistica? Nel frattempo vediamo quali saranno le località attraversate dal Giro di Lombardia 2025.

DOVE PASSA IL GIRO DI LOMBARDIA 2025

PROVINCIA DI COMO: Como, Senna Comasco, Cantù, Brenna, Alzate Brianza, Erba, Castelmarte, Canzo, Asso, Madonna del Ghisallo, Civenna, Regatola, Onno.

PROVINCIA DI LECCO: Parè, Pescate, Galbiate, Calolziocorte.

PROVINCIA DI BERGAMO: Caprino Bergamasco, San Sosimo, Almenno San Bartolomeo, Roncola, Costa Valle Imagna, Sant’Omobono Terme, Ponte Giurino, Berbenno, Val Brambilla, Zogno, San Pellegrino Terme, Dossena, Passo della Crocetta, Oltre il Colle, Zambla Alta, Gorno, Ponte Nossa, Colzate, Gazzaniga, Orezzo, Passo di Ganda, Selvino, Nembro, Alzate Lombardo, Colle Aperto, Bergamo.