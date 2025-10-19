Dove la prossima gara di F1? GP Messico 2025: programma, orari, tv

Il Mondiale di Formula Uno non si ferma, poiché sarà in azione anche settimana prossima. D’altronde, si razionalizza la logistica e si effettua un viaggio verso sud senza abbandonare l’area geografica americana. Dal Texas ci si trasferisce però a Città del Messico, dove dal 24 al 26 ottobre andrà in scena l’omonimo Gran Premio.

Formalmente, la gara ha cambiato denominazione dal 2021. Non è più GP del Messico, bensì GP di Città del Messico! La ragione è che il governo centrale messicano ha ridotto notevolmente i fondi per sovvenzionare l’appuntamento, lasciando l’onere alle casse della capitale. Per tutta risposta, gli organizzatori hanno modificato il nome dell’evento, intitolandolo a chi li finanzia!

Una sfumatura, un mero cambio di etichetta. Una ri-brandizzazione si direbbe nella neolingua che caratterizza le logiche commerciali. In verità, il contesto è sempre lo stesso e si può tranquillamente parlare di Gran Premio del Messico, giunto alla decima edizione della sua terza vita (quelle precedenti sono datate 1963-1970 e 1986-1992). Cosa accadrà nel 2025? Per capirlo, basterà seguire la corsa in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Città del Messico.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Ciudad de Mexico. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento messicano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Messico dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP MESSICO 2025

VENERDÌ 24 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 20:30-21:30, Prove libere 1

Ore 00:00-01:00, Prove libere 2 *

* La differenza di fuso orario è così marcata che la seconda sessione di prove libere comincerà alla mezzanotte del sabato europeo.

SABATO 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19:30-20:30, Prove libere 3

Ore 23:00-00:00, Qualifiche

DOMENICA 26 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 21:00, GARA